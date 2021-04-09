Киев оценил слова Пескова об опасности повторения Сребреницы в Донбассе

Киев исключает возможность повторения в Донбассе трагедии в боснийской Сребренице, заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Его слова приводит РИА «Новости».

«Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути <...> Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», – отметил Резников.

Министр также выступил за продолжение обсуждений политико-дипломатического пути урегулирования в Донбассе в рамках «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция. – примечание «Газеты.Ru») и трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти допускают вариант силового решения ситуации в Донбассе, и подчеркнул, что в случае повторения «человеческой катастрофы, как например в Сребренице» никто в мире не сможет остаться в стороне.

В 1995 году в боснийском городе Сребреница в боях между солдатами Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича и местным жителями погибли – по разным данным – от пяти до девяти тысяч боснийских мусульман.