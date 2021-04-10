В Британии исключили отречение Елизаветы II после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II после смерти своего супруга принца Филиппа не отречется от престола, считают британские эксперты, опрошенные агентством Reuters.

«Могу заверить вас, что королева не откажется от престола. Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она останется нашей королевой как можно дольше», – заявил королевский историк Хьюго Викерс.

При этом эксперты допустили, что Елизавета II передаст еще больше обязанностей своему 72-летнему сыну принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи.

«Несмотря на то, что королева может немного отступить и будем чаще видеть принцев Чарльза и Уильяма за выполнением репрезентативной работы <...> королева будет оставаться королевой», – заверил другой королевский историк Роберт Лейси.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.