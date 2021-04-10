NHK: СССР изучал три варианта решения вопроса мирного договора с Японией

СССР перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы изучал три варианта решения проблемы мирного договора. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на документы, хранящиеся в Государственном архиве России.

Отмечается, что речь якобы шла о передаче острова Шикотан и некоторых близлежащих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Соответствующий документ называется «Проблемы советско-японских отношений», он состоит из 26 страниц, на которых представлен план вероятных заявлений Брежнева на переговорах.

В документе говорится о возможности передачи японской стороне Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР рассчитывает на заключение мирного договора, который помог бы решить вопросы безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

В случае несогласия Токио с первым пунктом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир СССР рассматривал возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле этих островов за определенную плату.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал позицию Токио в отношении советско-японского акта о нейтралитете 1941 года.