В Стамбуле начались переговоры Зеленского и Эрдогана

В Стамбуле начались переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Переговоры президентов Турции и Украины начались», — говорится в сообщении.

В Стамбуле проходит девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), где председательствуют оба президента. Ожидается, что политики обсудят вопросы отношений между Турцией и Украиной, шаги по их укреплению, а также другие региональные и глобальные проблемы.

9 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 10 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Турцию важным и стратегическим партнером России и выразил надежду, что когда-нибудь турецкие коллеги поймут правильность и обоснованность позиции РФ по Крыму.

Он также заявил, что в настоящее время у России есть плотное взаимодействие по всем региональным вопросам с Турцией, в том числе по Азербайджану, по Сирии.