Эрдоган заявил, что Турция выступает за снижение напряженности на востоке Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Политик выразил поддержку минским договоренностям. По его словам, конфликт в стране будет урегулирован при помощи них политическим путем.

Кроме того, он добавил, что Турция поддерживает идею проведения саммита «Крымская платформа», который пройдет 23 августа при участии иностранных государств.

Эрдоган также подчеркнул, что позиция Турции по теме вхождения Крыма в состав России в рамках референдума остается неизменной (Анкара не признает статус Крыма как субъекта России. — «Газеты.Ru»).

Ранее стало известно, что украинский президент прибыл в Турцию для проведения встречи с Эрдоганом. О визите политика стало известно накануне, в пятницу, 9 апреля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.