В Крыму прокомментировали заявления Эрдогана

«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — считает Молохов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины, поддерживает территориальную целостность Украины и поддерживает идею проведения саммита «Крымская платформа».

«Пресловутая «Крымская платформа» с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто», — заявил Молохов.

По его мнению, Эрдоган собирается достигать своих целей, а не помогать Зеленскому и Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.