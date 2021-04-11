Bild: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса нового типа, сообщает издание Bild.

По данным СМИ, запись на имя Ангелы Меркель, чья дата рождения полностью совпадала с датой рождения канцлера, была сделана на воскресенье, 11 апреля. Однако впоследствии запись была отменена.

Издание предполагает, что причиной отмены стало заседание руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), на котором обсуждались кандидатуры консерваторов на выборах в Бундестаг.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что пройдет вакцинацию от коронавируса тогда, когда наступит ее очередь.

За весь период пандемии в Германии выявлено более 3 млн случаев заражения COVID-19, из них более 78 тысяч — с летальным исходом.