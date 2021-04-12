Правоцентрист и бывший банкир Лассо лидирует на выборах президента Эквадора

Бывший банкир Гильермо Лассо, который является представителем правоцентристского «Движения КРЕО», побеждает на выборах президента Эквадора. Об этом следует из подсчета 51% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный избирательный совет (НИС) южноамериканской республики.

По предварительной информации, Лассо поддержали 54,65% избирателей. Его соперник Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», получил 45,35% голосов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что представитель Республиканской партии одержит победу на будущих выборах президента в 2024 году.