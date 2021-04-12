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Новости политики

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В ЛНР ожидают провокаций от Киева на заседании контактной группы по Донбассу

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Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций со стороны представителей Киева на заседаниях контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп, запланированных на 13 и 14 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МИД республики отметили, что украинская сторона может предпринять «попытки имитации конструктивной работы при реальном саботировании мирного урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений».

В ведомстве подчеркнули, что представители ЛНР планируют во время видеоконференций добиться плодотворной работы над проектом плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, получить письменное подтверждение Киевом всех параметров действия пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», а также приступить к конкретному обсуждению координационного механизма по верификации и недопущению нарушений перемирия в регионе.

Ранее 12 апреля пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Украина не намерена начинать наступление в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

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