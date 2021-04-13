В Белоруссии задержан лидер оппозиционной партии

В Могилевской области в городе Шклов был задержан лидер старейшей оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Антончик, который был доверенным лицом политика на парламентских выборах в 2016 году.

По его информации, задержание было осуществлено вечером в понедельник, 12 апреля. В настоящее время Костусев находится в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) в Минске.

Причины задержания не приводятся.

Ранее КГБ Белоруссии внес экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, которых считает причастными к террористической деятельности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.