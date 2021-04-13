Алиев: Баку готов подписать мирное соглашение по Карабаху, но Ереван молчит

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху, однако от Армении нет никаких ответных реакций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что страница конфликта в Карабахе уже закрыта, а также добавил, что неоднократно говорил о возможном мирном соглашении с армянской стороной.

Такое заявление азербайджанский лидер сделал на конференции в Баку во вторник, 13 апреля.

Накануне Алиев заявил, что Баку ждет ответа на вопрос о том, откуда у Армении ракеты «Искандер-М». Он также назвал наличие этих ракет «доказательством военного преступления Армении» в Нагорном Карабахе.

2 апреля азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». В армянском генеральном штабе заявили, что данные об «Искандерах» в Карабахе не подлежат разглашению.

В конце февраля текущего года в Министерстве обороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.