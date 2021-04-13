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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском дворце, июнь 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском дворце, июнь 2019 года

Зеленский встретится с Макроном во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на офис французского лидера.

По данным газеты Le Figaro, встреча глав государств состоится за рабочим завтраком в Париже.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия России.

До этого переговоры с Макроном и Меркель провел российский лидер Владимир Путин.

Украина, Россия, Франция и Германия являются участниками переговоров в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе.

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