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Новости политики

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Сирия потребовала от США компенсации за политику Вашингтона

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Сирия потребовала от США компенсации за разрушения и потери в результате политики Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сирийский МИД.

«Сирия возлагает ответственность на США за последствия ее преступной политики в отношении сирийского народа и требует компенсации за внушительные разрушения и неоценимые потери, которые стали результатом агрессии и оккупации США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии из-за исходящей от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) угрозы.

Американские ВС совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Официальные власти Сирии рассматривают их пребывание как незаконное, а также сравнили с оккупацией и государственным пиратством, целью которого является неприкрытая кража нефти.

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