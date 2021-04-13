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Новости политики

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Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию на границе с Украиной

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает офис финского лидера.

В ходе переговоров стороны осудили ситуацию в Крыму и на российско-украинской границе. Кроме того, главы государств затронули тему контактов России и Соединенных Штатов.

«Президент Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Байденом, а также о планируемой встрече глав государств», — отмечается в сообщении офиса Ниинисте.

Ранее 13 апреля российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы глава США предложил Путину провести встречу в нейтральной стране.

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