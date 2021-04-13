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Новости политики

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США намерены продолжить давление на Россию

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Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление [на Россию] и призывать к тому, что правильно», — отметила представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.

«Мы не стремимся к установлению доверия в той же степени, в какой мы стремимся к предсказуемости и стабильности [отношений с Россией]», — заявила Псаки.

По ее словам, американский лидер Джо Байден хочет иметь возможность сконцентрировать свои усилия на существующих в мире возможностях и угрозах, а не на состязательных отношениях с российской стороной.

12 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе переговоров Байден предложил российскому коллеге провести встречу в нейтральной стране.

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