Японский политолог назвал Байдена самым слабым президентом в истории США

Японский журналист и политолог Есихиса Комори назвал президента Джо Байдена самым слабым президентом США за всю историю страны, сообщает Japan In-depth.

«Что будет с этой страной, которая породила президента Джозефа Байдена? На редкость слабого президента, пожалуй, самого слабого в американской истории?» — пишет Комори.

По словам политолога, неспособность справиться с глубоким социально-политическим кризисом и расколом в стране, а также неумение и нежелание противодействовать Китаю являются двумя смертельными для США моментами.

Комори дополнил, что работал в Соединенных Штатах много лет. Журналист считает, что в связи с политикой Байдена он впервые в жизни обеспокоился дальнейшей судьбой этого государства.

Как считает Комори, вследствие упадка страна лишилась «мощи сверхдержавы». В заключение политолог отметил, что с приходом Байдена к власти Соединенные Штаты потеряли привлекательный «маскулинный» внешнеполитический образ страны.