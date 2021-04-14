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Новости политики

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Пелоси пригласила Байдена выступить с первой речью в Конгрессе 28 апреля

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила президенту США Джо Байдену приглашение на заседание законодательного органа. Об этом сообщает ТАСС.

В своем заявлении она предложила главе Белого дома выступить перед обеими палатами.

Ожидается, что мероприятие состоится 28 апреля.

«Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и (реализации. — «Газеты.Ru») возможностей этого исторического момента», — говорится в заявлении Пелоси.

Это выступление Байдена может стать первым обращением к Конгрессу с момента победы политика на выборах главы государства.

Ранее Пелоси прокомментировала решение сената по импичменту экс-президента США Дональда Трампа.

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