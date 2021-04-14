В МИД Украины прокомментировали разговор Путина с Байденом

Постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина заинтересована в продолжении контактов США и Российской Федерации. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».

Кислица отметил, что при другом варианте, «ситуация была бы тупиковая».

По словам дипломата, американский президент Джо Байден еще не готов принять Владимира Путина в Вашингтоне или отправиться с официальным визитом в Москву. Именно поэтому встреча двух лидеров государств возможна только в рамках международного мероприятия или в двустороннем формате на нейтральной территории.

Кроме того, он добавил, что организация данной встречи требует долгой подготовки.

«Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.