В ГД предлагают ввести запрет на второе гражданство помощников депутатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предлагает запретить депутатам иметь помощников с двойным гражданством. Речь идет о помощниках на общественных началах, сообщает РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, если вы меня сегодня поддержите, давайте мы с вами решение примем», — обратился к народным избранникам Володин.

По его словам, парламентарии должны обнародовать списки помощников, имеющих гражданство других стран.

Во время пленарного заседания Государственной думы Володин поручил проработать данный вопрос главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.

Ранее сообщалось, что Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов.

Кроме того, в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство. Документ изменил положение о Совете безопасности России и положение об аппарате Совбеза.