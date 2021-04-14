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Новости политики

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Патрушев заявил, что США пытались вовлечь российских граждан в экстремизм

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Соединенные Штаты и их союзники пытаются вовлечь россиян в экстремизм, а также посеять религиозную рознь. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости».

«Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надежный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь СБ рассказал об этом в ходе совещания в Севастополе. Как считает Патрушев, противостоять США можно, если укреплять чувство единства у россиян. Кроме того, важным будет пресечение пропаганды религиозной розни и национализма.

По утверждению Патрушева, нужно больше внимания уделять группам риска, в частности, тем, кто подвержен влиянию радикальных проповедников.

Еще стоит «исключить формализм в работе с молодежью», уверен секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что в Крыму все еще существуют угрозы национальной безопасности из-за действий Украины, США и некоторых стран ЕС.

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