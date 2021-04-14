В Кремле заявили, что звонок Байдена Путину не стал неожиданным

Звонок президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину не был неожиданным. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, логика говорит в пользу продолжения диалога президентов РФ и США.

«Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит все-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — ответил Дмитрий Песков на вопрос, стал ли звонок неожиданным.

Ранее Песков раскрыл детали разговора Путина и Байдена. По его словам, лидеры государств общались в деловом тоне. По итогам разговора было понятно, что Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев, чтобы произошла деэскалация, подчеркнул представитель российского главы.

Кроме того, Байден предложил Путину провести саммит на нейтральной территории. В ходе разговора президенты обсудили также текущее состояние российско-американских отношений.