В МИДе озабочены возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за действий США

Россия озабочена возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, такое решение Вашингтона нарушает американо-талибское соглашение, которое было подписано 29 февраля 2020 года. В документе утверждается, что войска США должны быть выведены из страны до 1 мая 2021 года.

«В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров», — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге противостоящих сил в Афганистане, что будет способствовать прекращению многолетней войны.

Ранее СМИ писали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября текущего года.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.