Западные страны призвали РФ к деэскалации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали Россию к деэскалации напряженности на Украине. Об этом они заявили в ходе встречи, которая состоялась в среду, 14 апреля, в Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, участники переговоров подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, «высоко оценили сдержанность» этой страны перед лицом якобы «российских провокаций».

«Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряженность [в ситуации] с Украиной», — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, стороны также обсудили другие «общие приоритеты», включая Афганистан, Иран и Йемен.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден заявили, что РФ следует отказаться от якобы «усиления войск» на границе с Украиной.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг заявления США о скоплении сил России у границ Украины.

До этого он заявил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. До этого подобные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.