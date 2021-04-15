В Белом доме заявили, что не имеют цели эскалации в отношениях с Россией

США не имеют цели добиться эскалации в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель — [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства», — сказала она.

В то же время Псаки подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена не может предсказать, каковы будут последствия.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы.

США также высылают 10 российских дипломатов.

Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.