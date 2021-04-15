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Новости политики

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Польша высылает трех российских дипломатов

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Польша высылает трех дипломатов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Польши.

Агентство Bloomberg также сообщило о том, что три российских дипломата объявлены персонами нон грата в Польше.

Ранее посол РФ был вызван в польский МИД.

Как отмечается в сообщении, послу России в Польше была передана нота с информацией о признании трех сотрудников посольства в Варшаве персонами нон грата.

Основанием власти назвали нарушение ими «условий дипломатического статуса», а также «действия во вред Республике Польша».

15 апреля стало известно, что США планируют выслать 10 российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.

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