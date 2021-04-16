США призвали Россию к пропорциональному ответу на санкции

Американский президент Джо Байден призвал российского лидера Владимира Путина пропорционально ответить на введенные США санкции. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил в ходе выступления, трансляцию вел Белый дом.

«Я призвал его ответить [на санкции] надлежащим образом, не переступать границы, потому что мы также можем двигаться [в сторону принятия новых мер]», — заявил Байден.

Он также подчеркнул важность прямых переговоров и поддержания контакта с российским коллегой.

13 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

В ходе переговоров Байден предложил Путину провести встречу в нейтральной стране.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.