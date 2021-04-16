ТАСС: ряд стран ЕС предлагает ввести санкции против России в поддержку США

Некоторые страны Европейского союза предлагают ввести санкции против нескольких российских граждан в качестве поддержки США, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в постоянном представительстве одной из стран ЕС в Брюсселе.

По данным агентства, речь идет о санкциях за якобы причастность России к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как рассказал источник, кибератака затронула также страны Евросоюза.

«Ряд государств сообщества готовят предложения по списку лиц, против которых могут быть введены индивидуальные запретительные меры в рамках европейского механизма санкций за кибератаки», – рассказал собеседник агентства.

При этом Евросоюз не рассматривает возможность введения санкций против российского государственного дела, передает ТАСС также со ссылкой на источник в поспредстве.

«Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС», – заявил источник.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.