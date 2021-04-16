Песков уточнил, ответит ли Москва на санкции Вашингтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил в ходе пресс-конференции в пятницу, 16 апреля, ответит ли Москва на введенные против российского государства санкции Вашингтона.

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Все будет зависеть от решения главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.