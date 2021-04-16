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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском дворце, июнь 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Елисейском дворце, июнь 2019 года

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Макрона и Зеленского

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Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от будущей встречи президента Франции Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предполагается, что Макрон и Зеленский посвятят двусторонней беседе примерно полтора часа.

Потом к французскому и украинскому лидерам в формате видеоконференции подключится канцлер Германии Ангела Меркель.

«Весьма эффективно может способствовать. Важно, чтобы и господин Макрон и госпожа Меркель во время конференц-колла использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения»,— поделился ожиданиями Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сторонам надо акцентировать внимание на режиме прекращения огня.

«Это стало бы поводом, чтобы вспомнить минский комплекс мер и то, что его необходимо выполнять», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Кремль не получал от Киева запрос на переговоры.

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