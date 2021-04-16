Лукашенко и Мишустин переговорили тет-а-тет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин переговорили наедине, в отсутствии посторонних лиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 16 апреля, председатель российского правительства прибыл с рабочим визитом в Минск. На официальной встрече Лукашенко и Мишустина также присутствовали белорусский премьер Роман Головченко и представители делегаций двух стран.

После этих переговоров белорусский лидер и российский премьер побеседовали тет-а-тет во Дворце независимости.

В дальнейшем планируются переговоры премьеров двух стран.

Ранее Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем двух государств «без какого-либо поглощения».

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 22 апреля. В Кремле информацию о будущей встрече глав двух государств подтвердили.