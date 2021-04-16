Зеленский подтвердил желание созвониться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудить обострение конфликта в Донбассе, сообщается на официальном сайте украинского президента.

По словам Зеленского, он попросил руководителя офиса президента Украины связаться с российским лидером, когда четверо украинских военных погибли и двое были ранены в результате обстрела в Донбассе. Однако, как заявляет глава Украины, разговор не состоялся и в Кремле утверждают, что запрос не получали.

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев направил запрос на проведение переговоров главы государства Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, однако ответа украинская сторона не получила.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля сообщил, что не знает о запросах со стороны Киева на разговор лидеров России и Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.