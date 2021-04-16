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Новости политики

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Зеленский рассказал, что стал более жестким политиком

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента, когда он вступил в должность главы государства, он стал более жестким политиком, из-за того, что он пытается прекратить войну в Донбассе. Об этом он сообщил итальянской газете La Repubblica.

«Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тыс. жизней, то, действительно, становишься жестче», — сказал он.

По мнению украинского президента, для того чтобы достичь мира в Донбассе, нужны «реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами».

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина соблюдает данные принципы и ждет от России того же.

Ранее президент Украины заявил, что хотел поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудить обострение конфликта в Донбассе.

Зеленский стал президентом Украины по итогам выборов 2019 года. По итогам второго тура выборов кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,15% голосов избирателей, его соперник Петр Порошенко —24,52%.

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