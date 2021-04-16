В Госдуме прокомментировали требование МВД к СНГ забрать своих нелегалов

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев поддержал позицию МВД, потребовавшего от СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня. Об этом парламентарий написал на своей официальной странице в Facebook.

«Довольно уже относиться к нелегальной миграции как к какому-то погодному явлению. Государство нужно для того, чтобы защищать национальные интересы! И данная инициатива Министерства внутренних дел — реальный шаг в данном направлении», — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы МВД Российской Федерации Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой обеспечить профилактику в работе с нелегальными мигрантами на территории России, чтобы дело не дошло до их принудительного выдворения.

До этого заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов сообщил, что число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, в прошлом году выросло на 7,5%.