Зеленский заявил, что обсудил с Макроном членство Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые — теплее, чем погода, — отношения», — добавил украинский лидер государства.

Зеленский прибыл в Париж 16 февраля, чтобы провести переговоры с Макроном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Брюсселя «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС.

Он выразил мнение, что если Евросоюз считает Киев членом европейской семьи, то и действовать он должен соответствующее, то есть пора перейти от разговоров к решению.

Также Зеленский выразил сожалению, что у его французского коллеги Эммануэля Макрона отношения с российским лидером Владимиром Путиным лучше, чем с ним.