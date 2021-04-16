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Новости политики

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Москва запретит американским дипмиссиям нанимать россиян

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Москва примет меры, чтобы американские дипломатические миссии перестали нанимать административно-технических работников, являющихся гражданами России. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что решение принято в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством.

Ранее стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Кроме этого США ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Также Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

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