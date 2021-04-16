Рауль Кастро ушел с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Рауль Кастро решил уйти с поста первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом сообщили в центральном органе компартии газете «Гранма».

Отмечается, что 89-летний генерал армии передает управление страной группе подготовленных лидеров, «закаленных десятилетиями опыта, приверженных Революции».

«Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм», — приводятся слова Кастро.

Кастро в 2008-2018 годах был руководителем государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными Силами Кубы. С 2011 года он также занимал пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии страны.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что первый секретарь ЦК компартии Кубы Рауль Кастро думает о введенных против него санкциях США.