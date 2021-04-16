Зеленский предсказал Донбассу будущее «хуже Чернобыля»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro предсказал Донбассу и Крыму будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле».

«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», — сказал политик.

По его словам, жители регионов смогут этого избежать, если начнут себя снова считать украинцами.

Ранее Зеленский заявил, что с момента, когда он вступил в должность главы государства, он стал более жестким политиком, из-за того, что он пытается прекратить войну в Донбассе.

По мнению украинского президента, для того чтобы достичь мира в Донбассе, нужны «реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами».

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина соблюдает данные принципы и ждет от России того же.