Болтон гордится тем, что РФ ввела санкции против него

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что гордится тем, что Россия ввела санкции против него.

«Россия заслуживает самого жесткого осуждения за попытки подорвать наш образ жизни. Я горжусь тем, что меня признали голосом американских интересов», — написал Болтон.

Ранее министерство объявило, что Москва в ближайшее время обнародует список восьми высокопоставленных чиновников и деятелей США, которым на бессрочной основе закроют въезд в РФ.

Под санкции попали генеральный прокурор Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Также Россия закрыла въезд бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.