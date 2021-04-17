В Крыму отреагировали на сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что украинскому лидеру надо посмотреть, чего он сделал с собственной страной. По ее словам, президенту Украины не стоит рассуждать о «мертвых территориях» в Крыму и Донбассе, сообщает РИА Новости.

Накануне Зеленский сообщил, что Крым и Донбасс ожидает судьба, напоминающая «зону отчуждения в Чернобыле». Президент говорил, что там будет по-настоящему «мертвая территория». Избежать такого сценария можно, если жители двух регионов стали бы считать себя украинцами, уверен он.

«Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной. Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить», — ответила Гридчина.

Глава общины пояснила, что Зеленский обеспечил все условия, чтобы украинцам было некомфортно жить в своей стране.

«45% украинцев находятся за чертой бедности», — добавила Гридчина.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года по итогам референдума.

Ранее сенатор прокомментировал рост цен на отдых в Крыму.