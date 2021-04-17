Украинский консул в Петербурге интересовался базами ФСБ и уголовных дел

Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк проявлял интерес к закрытым базам автономеров, базе ФСБ и базе уголовных дел. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Центром общественных связей ФСБ России.

На видео свидетель говорит, что Сосонюк искал базы данных о российских гражданах.

«Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», — цитирует опрашиваемого свидетеля ТАСС.

На кадрах также показано, что консула задержали в одном из кафе, когда он получил электронное устройство. Сотрудник ФСБ сказал украинскому дипломату, что он задерживается за противоправные действия, включая шпионаж, сбор данных закрытого характера.

Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных граждан РФ. Они отметили, что такие «действия никак не соответствуют дипломатическому статусу».

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже спикер МИДа Украины Олег Николенко заявил, что Киев подготовит ответ на задержание Сосонюка в Петербурге. Он также назвал задержание украинского консула «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».