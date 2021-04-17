В ФСБ раскрыли детали планировавшегося переворота в Белоруссии

В ФСБ России рассказали о деталях подготовки госпереворота в Белоруссии и покушения на президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на российскую спецслужбу.

По информации ФСБ, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович, а также белорусский гражданин Александр Федута планировали захват радио- и телецентров, блокирование в Минске лояльных власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Кроме того, они собирались добиться полного отключения энергосистемы республики с целью затруднения действий силовых ведомств и правоохранительных структур.

В ФСБ указали, что активную фазу военного переворота должны были начать некие вооруженные формирования.

В спецслужбе также отметили, что конечной целью заговорщиков было изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства республикой на «Комитет национального примирения».

Ранее субботу, 17 апреля, в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.