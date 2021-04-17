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Новости политики

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Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон призвал Запад определить красные линии с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен определить красные линии в отношениях с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией», — сказал он.

По словам французского лидера, Москва должна понимать, какие границы ей не следует переступать.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Франция также подчеркнула сложность достижения соглашения по Донбассу и риски обострения конфликта в регионе. Кроме того, Париж выразил свою приверженность минским договоренностям и стремление найти прочное политическое решение ситуации.

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