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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 19 октября 2016 года Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 19 октября 2016 года

Слуцкий оценил высылку российских дипломатов из Чехии

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался насчет высылки российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, Чехия, предпринимая такой шаг, «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона».

Слуцкий считает, что основания для высылки высылка 18 сотрудников дипмиссии из республики «не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года».

По его словам, это действие чешской стороны наносит «серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией».

«Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», — отметил Слуцкий.

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Позже это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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