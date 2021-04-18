В Молдавии Партия социалистов потребовала отставки президента

В Молдавии Партия социалистов потребовала отправить в отставку президента страны Майю Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре. Об этом сообщил экс-президент страны Игорь Додон у себя в Facebook.

«Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова», — написал Додон в «Фейсбуке».

Также Додон заявил, что партия оценивает решение Конституционного суда о роспуске парламента «как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов».

Ранее сообщалось, что Санду направит в Конституционный суд запрос, чтобы инициировать роспуск парламента республики.