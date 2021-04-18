Киев вышлет старшего дипломата посольства России на Украине Черникова

Киев намерен выслать старшего дипломата из посольства России в Киеве Черникова. Это станет ответной мерой на высылку украинского консула из РФ, приводит «Украина 24» комментарий заместителя министра иностранных дел Евгения Енина.

«Старший дипломат — это один из советников посольства РФ в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром», — пояснил Енин.

О планах выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации стало известно в субботу, 17 апреля. Информацию подтверждали в министерстве иностранных дел Украины.

До этого МИД попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом. Василия Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.