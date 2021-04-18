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Новости политики

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Москва объявила 20 работников посольства Чехии персонами нон грата

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Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило об ответных мерах на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. В результате Москва объявила персонами нон грана 20 чешских дипломатов, сообщает ТАСС.

Сотрудникам предписали покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

«Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата», — заявили представители МИД РФ.

Ранее Москва указала на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии.

Известно, что 17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

На решение зарубежных коллег отреагировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

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