Москва объявила 20 работников посольства Чехии персонами нон грата

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило об ответных мерах на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. В результате Москва объявила персонами нон грана 20 чешских дипломатов, сообщает ТАСС.

Сотрудникам предписали покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

«Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата», — заявили представители МИД РФ.

Ранее Москва указала на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии.

Известно, что 17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

На решение зарубежных коллег отреагировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.