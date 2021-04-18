Посол Чехии рассказал о визите в МИД России

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька рассказал, что во время визита в МИД России его проинформировали об ответных мерах после объявленной ранее высылки российских дипломатов из Праги, передает РИА «Новости».

«Мы были проинформированы», — сообщил посол журналистам, когда покидал здание МИДа.

Также он посоветовал журналистам обратиться за подробностями в российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило об ответных мерах на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. В результате Москва объявила персонами нон грана 20 чешских.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.