Премьер Японии назвал отношения с Байденом доверительными

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его визит в США помог построить доверительные отношения с американским президентом Джо Байденом. Его слова приводит ТАСС.

Японский премьер подчеркнул, что все результаты его визита в Вашингтон изложены в официальном итоговом заявлении сторон.

«С президентом Байденом мы смогли построить доверительные отношения», – отметил Суга.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден провели встречу в Вашингтоне 16 апреля. По итогам встречи они выступили за стабильность в Тайваньском проливе и выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Кроме того, политики осудили действия Пекина в Южно-Китайском море и выступили против односторонних действий с целью изменить статус-кво в Восточно-Китайском море.

Ёсихидэ Суга стал первым иностранным лидером, который провел личную встречу с Байденом с момента вступления американского лидера в должность.