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Новости политики

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Володин заявил, что России следует ожидать новые «претензии» от США

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что США в будущем объявит о новых «претензиях» к России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер выразил мнение, что развитие Российской Федерации как сильного суверенного государства и то, что она может занять подобающее для нее место в мире, невыгодно и неприемлемо для Соединенных Штатов и их союзников.

По его словам, «именно с этим связана истерика» Вашингтона в последнее время.

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал парламентарий, отметив, что эти удары могут быть нацелены на промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью затормозить экономическое развитие российского государства.

«Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», — подытожил Володин.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.

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