Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

В Европейском союзе считают, что сложилась крайне опасная ситуация на границе России и Украины, и призывает Россию отвести войска от границы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений», --сказал он.

Боррель также добавил, что ЕС пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской ситуации и изложить европейским министрам видение Киева происходящего на границе с РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает санкции недостаточным инструментом для воздействия на Россию и уверен, что они должны относиться к целому набору необходимых мер. В связи с этим он призвал определить для России красные линии, за пересечение которых следовало бы вводить ограничения.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.